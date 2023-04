Mohali, April 01: ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌ను పంజాబ్ కింగ్స్ (Punjab Kings) విజ‌యంతో ఆరంభించింది. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌పై (Kolkata Knight Riders) 7 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. వ‌రుణుడు అంత‌రాయం క‌లిగించ‌డంతో డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప్ర‌కారం (DLS method) పంజాబ్‌ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు. వ‌ర్షం ప‌డే స‌మ‌యానికి కేకేఆర్ 16 ఓవ‌ర్లకు 153 స్కోర్ చేయాలి. కానీ, ఆ జ‌ట్టు 7 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది. ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌కు వ‌రుణుడు అంత‌రాయం క‌లిగించాడు. వ‌ర్షం ప‌డుతుండ‌డంతో పిచ్‌ను క‌వ‌ర్ల‌తో క‌ప్పేశారు. డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప్ర‌కారం 16 ఓవ‌ర్లు ముగిసే సరికి కేకేఆర్ 153 స్కోర్ చేయాలి. కానీ, ఆ జ‌ట్టు 7 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది. ఐపీఎల్ రెండో మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ (Punjab Kings) తలపడ్డాయి.

