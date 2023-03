Hyderabad, March 26: నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) ప్రస్తుతం వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ, ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోనూ బిజీగా ఉంటూ, అన్‌స్టాపబుల్ వంటి టాక్ షోను (Unstopble) హోస్ట్ చేస్తూ వివిధ పాత్రలను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు బాలయ్య మరో కొత్త అవతారం ఎత్తబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. క్రికెట్ అభిమానులకు, బాలయ్య ఫ్యాన్స్‌కు ఇది డబుల్ ట్రీట్ అని చెప్పొచ్చు. దేశంలో ఎంతో ఆదరణ దక్కించుకున్న ఐపీఎల్ టీ20 2023 టోర్నీ కోసం బాలయ్య ఈసారి కామెంటేటర్‌గా (IPL Commentator) మారుతున్నాడు. TATA IPL 2023ని ప్రముఖ ఛానల్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయనుంది. ఈ క్రమంలో తెలుగు ప్రేక్షకులకు, కోట్లాది క్రికెట్ అభిమానులకు ఈ ఐపీఎల్‌ను మరింత చేరువ చేసేందుకు స్టార్ స్పోర్ట్స్ హీరో బాలకృష్ణతో (Nandamuri Balakrishna) భాగస్వామ్యం అయ్యింది. ఏపీ, తెలంగాణ వంటి కీలక మార్కెట్లలో క్రికెట్‌ను మ‌రింత‌గా జ‌నాల్లోకి తీసుకోళ్ల‌టంతో పాటు.. క్రీడ‌ల ప‌ట్ల ప్ర‌జాద‌ర‌ణ‌ పెంచుకోవడానికి స్టార్ స్పోర్ట్స్ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నంలో ఈ అసొయేష‌న్‌ ఒక భాగం.

#NandamuriBalakrishna teams up with @StarSportsTel to raise the “SHOR” on TATA IPL 2023

Star Sports has teamed up with superstar Nandamuri Balakrishna to bring millions of Cricket fans an unmatched viewing experience of TATA IPL 2023, on Star Sports Telugu. The association… pic.twitter.com/qsPmu267tI

— Nandamurifans.com (@Nandamurifans) March 26, 2023