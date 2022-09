Robin Uthappa Retirement: మరో టీమిండియా క్రికెటర్ రిటైర్మెంట్, అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించిన రాబిన్ ఊతప్ప, వన్డేల్లో ఒక్క సెంచరీ కూడా చేయకుండానే ఆట నుంచి నిష్క్రమణ

New Delhi, SEP 14: టీమిండియా క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్ప (Robin Uthappa ) క్రికెట్‌కు గుడ్‌బై చెప్పాడు. క్రికెట్‌లోని అన్ని ఫార్మాట్లకు ఉతప్ప రిటైర్మెంట్ (Robin Uthappa announces retirement) ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తన ట్విటర్ ఖాతా ద్వారా బుధవారం సాయంత్రం వెల్లడించాడు. 2006 ఏప్రిల్ 15న గౌహతిలో ఇంగ్లండ్ తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్ ద్వారా రాబిన్ ఉతప్ప (Robin Uthappa) టీమిండియా (team india) తరపున అరంగ్రేటం చేశాడు. 46 వన్డేలు ఆడిన ఉతప్ప ఒక్క సెంచరీకూడా చేయలేదు. వన్డేల్లో వ్యక్తిగత స్కోర్ 86. ఓపెనర్‌గా, మిడిల్ ఆర్డర్‌లో బ్యాటింగ్ చేసిన ఉతప్ప వన్డేల్లో 934 పరుగులు చేశాడు. మొదటి బాల్ నుంచి దూకుడుగా ఆడటం ఉతప్ప స్పెషాలిటీ. దీంతో ఉతప్ప క్రిజ్‌లో ఉన్నాడంటే ప్రత్యర్థులు కొంచెం జాగ్రత్తగా బౌలింగ్ చేస్తారంటే అతిశయోక్తికాదు. దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసే స్వభావం ఉండటంతో 2007లో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ టీమ్‌లో ఉతప్పకు చోటు దక్కింది. అయితే నిలకడలేని ఆటతీరుతో టీమిండియాలో సుస్థిర స్థానాన్ని దక్కించుకోలేక పోయాడు. ఆ వరల్డ్ కప్‌ను ఇండియా గెలుచుకోవటంతో తెలిసిందే.

It has been my greatest honour to represent my country and my state, Karnataka. However, all good things must come to an end, and with a grateful heart, I have decided to retire from all forms of Indian cricket.

Thank you all ❤️ pic.twitter.com/GvWrIx2NRs

— Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) September 14, 2022