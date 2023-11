Ahmadabad, NOV 19: చేయాల్సినంతా చేశామ‌ని అయితే ఈ రోజు ఫ‌లితం అనుకూలంగా రాలేద‌ని భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ అన్నాడు (Rohit Sharma Comments). మ‌రో 20 నుంచి 30 ప‌రుగులు చేస్తే ప‌లితం మ‌రోలా ఉండేద‌న్నాడు. వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా (India Defeat) చేతిలో ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన అనంత‌రం మ్యాచ్ ప్ర‌జెంటేష‌న్ కార్య‌క్ర‌మంలో రోహిత్ మాట్లాడుతూ స‌ద‌రు వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. ‘ప్ర‌తీది ప్ర‌యత్నించాం. అయితే.. ఈ రోజు ఫ‌లితం మ‌న‌కు అనుకూలంగా లేదు. వాస్త‌వానికి ఇలా జ‌ర‌గ‌కూడ‌దు. మ‌రో 20 నుంచి 30 ప‌రుగులు చేస్తే బాగుండేది. కేఎల్ రాహుల్, విరాట్ కోహ్లీలు మంచి భాగ‌స్వామ్యాన్ని అందించారు. ఆ స‌మ‌యంలో 270-280 ప‌రుగులు చేస్తామ‌ని భావించాను. అయితే.. వ‌రుస‌గా వికెట్లు కోల్పోవ‌డంతో 240 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమితం అయ్యాము.’ అని రోహిత్ (Rohit Sharma) చెప్పాడు.

