ICC Suspended Sri Lanka Cricket: శ్రీలంకకు షాక్ ఇచ్చిన ఐసీసీ, లంక సభ్యత్వాన్ని సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం, బోర్డులో ప్రభుత్వ జోక్యంపై ఐసీసీ ఆగ్రహం

Sri Lanka Sack Entire Cricket Board Over World Cup Humiliation Against India

New Delhi, NOV 10: శ్రీలంకకు ఐసీసీ (ICC) పెద్ద షాక్‌ ఇచ్చింది. ఆ దేశ క్రికెట్‌(SLC) సభ్యత్వాన్ని సస్పెండ్‌ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. శుక్రవారం సమావేశమైన ఐసీసీ బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక సభ్య దేశంగా శ్రీలంక తన బాధ్యతలను ఉల్లంఘించిందని, మరీ ముఖ్యంగా శ్రీలంక క్రికెట్‌(SLC) స్వయం ప్రతిపత్తితో వ్యవహరించలేకపోతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. శ్రీలంక క్రికెట్‌ బోర్డులో (Srilanka Cricket Board) ప్రభుత్వ జోక్యం చేసుకోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఐసీసీ.. శ్రీలంక బోర్డు స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. సస్పెండ్ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. సస్పెన్షన్‌కు సంబంధించిన షరతులను ఐసీసీ బోర్డు నిర్ణీత సమయంలో నిర్ణయిస్తుందని పేర్కొంది.

ICC has suspended the membership of the Sri Lankan cricket board. pic.twitter.com/p7S19jrTVl

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 10, 2023