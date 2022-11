Suryakumar Yadav: చెలరేగిపోతున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్, టీ-20ల్లో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన సూర్యకుమార్, హైయెస్ట్ స్ట్రైక్‌ రేట్‌, ఏడాదిలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డ్‌

New Delhi, NOV 06: టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Suryakumar Yadav) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోతున్నాడు. టీ20 క్రికెట్ లో విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు. మెరుపు బ్యాటింగ్ తో పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా డోంట్ కేర్ అంటూ దంచి కొడుతున్నాడు. బౌలర్ ఎవరైనా బంతి బౌండరీ దాటాల్సిందే. భారత జట్టుకు ఎంపికైనప్పటి నుంచి సత్తా చాటుతూ వస్తున్న సూర్య.. ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి మరింతగా చెలరేగాడు. ఈ క్రమంలోనే పొట్టి ఫార్మాట్‌లో వరల్డ్ రికార్డ్ (T20I record) సృష్టించాడు. టీ20 క్రికెట్ లో ఒక్క ఏడాదిలో వెయ్యికి పైగా పరుగులు చేసిన తొలి భారత ప్లేయర్‌గా 31ఏళ్ల సూర్య రికార్డు (Suryakumar Yadav Record) నెలకొల్పాడు. 28వ ఇన్నింగ్స్ లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు. అంతేకాదు టీ20ల్లో ఒకే క్యాలండర్ ఇయర్ లో వెయ్యి పరుగులు చేసిన రెండో క్రికెటర్ గా నిలిచాడు. సూర్య కన్నా ముందు ఈ ఘనతను పాక్ క్రికెటర్ మహమ్మద్ రిజ్వాన్ 2021లోనే సాధించాడు. ఆస్ట్రేలియా వేదికగా జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌లో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు బాదిన సూర్య.. జింబాబ్వేతో మ్యాచ్‌లోనూ (25 బంతుల్లో 61 పరుగులు.. 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్ లో టీ20ల్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నతొలి క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు. ప్రస్తుతం సూర్యకుమార్‌ (1026) పరుగులతో తొలి స్థానంలో ఉండగా.. మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌-పాకిస్తాన్ (924), విరాట్‌ కోహ్లీ (731) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.

Milestone 🚨 - 1000 T20I runs and counting for @surya_14kumar 👏👏

He becomes the first Indian batter to reach this milestone in 2022.

Live - https://t.co/lWOa4COtk9 #INDvZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/c9fW6jg3j4

— BCCI (@BCCI) November 6, 2022