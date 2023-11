Bangalore, NOV 04: భార‌త్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో (CWC-23) ఎక్కడో మిణుకుమిణుకు మంటున్న సెమీస్ ఆశ‌ల‌ను పాకిస్థాన్ స‌జీవంగా ఉంచుకుంది. త‌ప్ప‌క గెల‌వాల్సిన మ్యాచ్‌లో విజ‌యం సాధించింది. బెంగళూరు వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో (New Zealand) జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ద‌తిలో (DLS) 21 ప‌రుగుల తేడాతో (Pakistan Win) గెలుపొందింది. 401 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యంతో పాకిస్థాన్ బ‌రిలోకి దిగింది. అయితే.. పాక్ ఇన్నింగ్స్‌లో 21.3వ ఓవ‌ర్ పూర్తి అయ్యే స‌రికి వ‌ర్షం మొద‌లైంది. దీంతో మ్యాచ్ ఆగిపోయింది. ఆ స‌మయానికి పాకిస్థాన్ వికెట్ న‌ష్ట‌పోయి 160 ప‌రుగులు చేసింది. కాసేప‌టి త‌రువాత మ్యాచ్ ప్రారంభం కాగా.. పాకిస్థాన్ (Pakistan) ల‌క్ష్యాన్ని 41 ఓవ‌ర్ల‌లో 342కు కుదించారు. మ‌ళ్లీ మ్యాచ్ ప్రారంభ‌మైనా ఎక్కువ సేపు ఆట సాగ‌లేదు. 25.3 ఓవ‌ర్ల ఆట పూర్తికాగానే మ‌రోసారి వ‌ర్షం మొద‌లైంది. అప్ప‌టికి పాకిస్థాన్ వికెట్ న‌ష్ట‌పోయి 200 ప‌రుగులు చేసింది. ఎంత‌సేప‌టికి వ‌ర్షం త‌గ్గ‌లేదు. దీంతో మ్యాచ్ జ‌రిగేందుకు అవ‌కాశాలు లేక‌పోవ‌డంతో డ‌క్ వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ద‌తిని (DLS Method) అంపైర్లు అనుస‌రించారు. డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ద‌తిలో ఆ స‌మాయానికి చేయాల్సిన ప‌రుగుల కన్నా మ‌రో 21 ప‌రుగులు అద‌నంగా చేసి ఉండ‌డంతో పాకిస్థాన్ ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు. పాకిస్థాన్ బ్యాట‌ర్ల‌లో ఫ‌ఖ‌ర్ జ‌మాన్ (126; నాటౌట్ 81 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 11 సిక్స‌ర్లు) మెరుపు శ‌త‌కంతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. బాబ‌ర్ ఆజాం (63 నాటౌట్; 63 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) రాణించారు.

