Sunil Chhetri: సునీల్ ఛెత్రీకి ఫిఫా తరపున అరుదైన గౌరవం, రొనాల్డో, మెస్సీ వంటి దిగ్గజాల సరసన నిలిచిన భారత ఫుట్ బాల్ ఆటగాడు సునీల్ ఛెత్రి

భారత గ్రేట్ ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్, కెప్టెన్ సునీల్ ఛెత్రీకి ఫిఫా నుంచి పెద్ద గౌరవం లభించింది. ఫుట్‌బాల్ , అతిపెద్ద గవర్నింగ్ బాడీ FIFA ఛెత్రీ , అద్భుతమైన కెరీర్‌పై ప్రత్యేక డాక్యుమెంటరీని రూపొందించింది. దాని పేరు 'కెప్టెన్ ఫెంటాస్టిక్'. ఇది బుధవారం (సెప్టెంబర్ 28) విడుదలైంది. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా డాక్యుమెంటరీకి సంబంధించిన సమాచారం పేర్కొంది.

FIFA ఇలా వ్రాసింది, "మీకు రొనాల్డో , మెస్సీల గురించి అన్నీ తెలుసు, ఇప్పుడు చురుకైన పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో అత్యధిక స్కోర్ చేసిన మూడవ ఆటగాడి కథను తెలుసుకోండి. కెప్టెన్ ఫెంటాస్టిక్ ఇప్పుడు FIFA+లో అందుబాటులో ఉంది.” FIFA డాక్యుమెంటరీ , హృదయపూర్వక పోస్టర్‌ను షేర్ చేసింది. ఇందులో క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో , లియోనెల్ మెస్సీతో కలిసి సునీల్ ఛెత్రీ పోడియంపై నిలబడి ఉన్నట్లు చూపించారు.

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో భారత్ ఒక్కసారి కూడా పాల్గొనలేదు. కానీ భారత్ తరపున ఆడుతున్న ఛెత్రీని డాక్యుమెంటరీతో సత్కరించాలని ఫిఫా నిర్ణయించడం విశేషం. చాలా మంది ఫుట్‌బాల్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సునీల్ ఛెత్రి అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో అత్యుత్తమ ఫార్వర్డ్‌లలో ఒకడు. ఛెత్రీ , గోల్-స్కోరింగ్ సామర్థ్యం అతనిని క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో , లియోనెల్ మెస్సీలతో సరసన నిలిపింది.

Well done Sunil Chhetri! This will certainly boost football’s popularity in India. @chetrisunil11 ⚽️ 🇮🇳 https://t.co/Hh9pGtDhmh

— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2022