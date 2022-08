Palasa, August 21: శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో హై టెన్సన్ నెలకొంది. పలాసలో కొద్ది రోజులుగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ( High Tension in palasa) నెలకొన్న సంగతి విదితమే. పలాసకు బయలుదేరిన టీడీపీ శ్రేణులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు. పలాసలో కౌన్సిలర్ సూర్యనారాయణను పరామర్శించేందుకు బయలుదేరిన టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్‌ను శ్రీకాకుళం కొత్తరోడ్డు వద్ద పోలీసులు (Police detain Nara Lokesh In Srikakulam ) అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసుల వైఖరిని నిరసిస్తూ టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ క్రమంలోనే జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు, టీడీపీ శ్రేణులకు మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది.

దీంతో టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి నారా లోకేష్ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. టీడీపీ నేతలు చిన్నరాజప్ప, కళా వెంకట్రావులు కూడా రోడ్డుపై నిరసనకు దిగారు. ఈ క్రమంలోనే లోకే‌ష్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.. అక్కడి నుంచి తరలించారు. మరోవైపు పలాసకు బయలుదేరిన టీడీపీ నేతలు అచ్చెన్నాయుడు, రామ్మోహన్ నాయుడు, చౌదరి బాబ్జిలను పలాస మండలం బెండి గేటు వద్ద అడ్డుకున్నారు.

ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణల తొలగింపును టీడీపీ అడ్డుకుందనే వార్తల నేపథ్యంలో టీడీపీ వైఖరికి నిరసనగా ఆ పార్టీ కార్యాలయం ముట్టడికి వైఎస్సార్‌సీపీ పిలుపునిచ్చింది. కాగా, వైఎస్సార్‌సీపీ ర్యాలీకి అనుమతి లేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు సహా పార్టీ శ్రేణులను పోలీసులు హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు.పలాస ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌ వద్దకు వైఎస్సార్‌సీసీ కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో తరలి రావడంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

After heated arguments police detain #ChandrababuNaidu's son and #TDP MLC #NaraLokesh and others while they were trying to go to Palasa, Srikakulam where a demolition drive against alleged unauthorized construction has triggered tension. #YSRCP #AndhraPradesh pic.twitter.com/TrnSfN53xf

— Ashish (@KP_Aashish) August 21, 2022