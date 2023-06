Heatwave in AP: ఏపీలో 300 మండలాలకు వడగాల్పుల హెచ్చరిక, అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని సూచన, రెండు రోజుల తర్వాత ఏపీలో రుతుపవనాల ప్రభావం

Heatwave Representational Image (File Photo)

విశాఖపట్నం, జూన్ 19: వచ్చే వారం నుండి హీట్‌వేవ్స్ తగ్గుముఖం పట్టవచ్చని IMD-అమరావతి అంచనా వేసినందున, ఆంధ్రప్రదేశ్ సోమవారం (జూన్ 20) నుండి హీట్‌వేవ్ పరిస్థితుల నుండి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది . ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ, నర్సాపూర్ పట్టణాల్లో ఆదివారం తీవ్ర వేడిగాలులు వీస్తుండగా, పల్నాడు జిల్లాలోని మచిలీపట్నం , గన్నవరం , జంగమహేశ్వర పురం , బాపట్ల, తుని, వైజాగ్ నగరాల్లో వేడిగాలులు వీచాయి.

IMD-అమరావతి ప్రకారం, ఆదివారం రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 43.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, బాపట్లలో 43.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, కాకినాడ 42.1 ° C, మచిలీపట్నం 42 ° C, జంగమహేశ్వర పురం 42 ° C, ఒంగోలు 41.8 ° C, తుని 41.7 ° C, గన్నవరం 41.4°C, విశాఖపట్నం 41.4°C, నర్సాపూర్ 41.4°C, కావలి 40.9°C, అమరావతి 40.8°C, నందిగామ 40.6°C, నంద్యాలలో 40°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

రత్నగిరి, కొప్పల్, పుట్టపర్తి, శ్రీహరికోట, మాల్దా, ఫోర్బ్స్‌గంజ్ మీదుగా ఉత్తర పరిమితి రుతుపవనాలు కొనసాగుతున్నాయని అమరావతిలోని భారత వాతావరణ శాఖ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్ కరుణ సాగర్ TOIతో మాట్లాడుతూ తెలిపారు. రాబోయే రెండు మూడు రోజులలో దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశం, పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్, బీహార్‌లోని మరికొన్ని ప్రాంతాలలో నైరుతి రుతుపవనాలు ముందుకు సాగడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.

రుతుపవనాల పురోగతికి బలమైన పశ్చిమ గాలులు, వర్షపాత కార్యకలాపాలు అవసరం. ఈ ప్రాంతంలో గాలులు ఉన్నాయి కానీ రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల వైపు వాటిని నెట్టడానికి తగినంత బలంగా లేదు. రుతుపవనాలు రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు వ్యాపించవచ్చు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు వర్షపాత కార్యకలాపాలను చూస్తాయి. బుధవారం నుంచి రాష్ట్రంలో పాదరసం స్థాయిలు తగ్గుతాయని, వేడిగాలుల పరిస్థితులు ఉండవని కరుణ సాగర్ తెలిపారు.ఆదివారం నాడు వైజాగ్ (వాల్టెయిర్ ప్రాంతం)లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 35.8 °C ఉంది, అయితే సాపేక్ష ఆర్ద్రత 65, 76 శాతం డోలనం చేయడం వల్ల ప్రజలు చాలా అసౌకర్యానికి గురయ్యారు.

ఇక బాపట్ల, అల్లూరి, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేస్తోంది ఐఎండీ.బిపర్‌జోయ్‌ తుపాను బలహీనపడడం, మరో 12 గంటలపాటు పరిస్థితి కొనసాగేలా కనిపిస్తుండడంతో.. రేపు సాయంత్రానికిగానీ, ఎల్లుండికిగానీ ఏపీలో రుతుపవనాల ప్రభావం కనిపించొచ్చని అంచనా వేస్తోంది వాతావరణ శాఖ.