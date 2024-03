Drugs Seized in Vizag Port: విశాఖలో సీబీఐ ఆపరేషన్ గరుడ, పోర్టులో 25 వేల కేజీల డ్రగ్స్ పట్టివేత, డ్రగ్స్‌ కేసు వివరాలు వెల్లడించిన సీపీ రవిశంకర్‌

Visakhapatnam, Mar 22: ఆంధ్రాలోని వైజాగ్ పోర్టులో 25000 కిలోల ఎండు ఈస్ట్ కలిపి మత్తుమందులు తరలిస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న షిప్పింగ్ కంటైనర్‌ను సీబీఐ అధికారులు భారీ ఆపరేషన్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తం సరుకును స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు.ఆపరేషన్ గరుడ"లో భాగంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వ్యవస్థీకృత డ్రగ్స్ కార్టెల్స్‌పై పోరాటంలో, సిబిఐ, ఇంటర్‌పోల్ ద్వారా అందుకున్న ఇన్‌పుట్‌తో, విశాఖపట్నంలోని కస్టమ్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ సహాయంతో బుధవారం విశాఖపట్నం ఓడరేవులో షిప్పింగ్ కంటైనర్‌ను అదుపులోకి తీసుకుంది.

లాసన్స్ బే కాలనీలో తన కార్యాలయాన్ని కలిగి ఉన్న కన్సిగ్నీ-సంధ్య ఆక్వా ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ పేరుతో విశాఖపట్నంలో డెలివరీ కోసం "శాంటోస్ పోర్ట్, బ్రెజిల్" నుండి ఈ కంటైనర్ బుక్ చేయబడింది.ఈ కంటైనర్‌లో 25 కిలోల 1000 బ్యాగ్‌ల ఇన్‌యాక్టివ్ డ్రైడ్ ఈస్ట్ మొత్తం 25000 కిలోలు ఉన్నట్లు షిప్పర్ ప్రకటించారు. అయితే, ప్రాథమిక పరీక్షలో, నార్కోటిక్స్ పదార్ధాలను గుర్తించే యంత్రాంగాల ద్వారా, రవాణా చేయబడిన మెటీరియల్‌లో ఇన్‌యాక్టివ్ డ్రైడ్ ఈస్ట్‌తో కలిపిన నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాలంటీర్లపై వైరల్ అవుతున్న ప్రకటన ఫేక్, తాము ఏ ప్రకటన చేయలేదని వెల్లడించిన ఎన్నికల సంఘం

“మొత్తం సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.సరుకుదారు, తెలియని ఇతరులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది. సాధారణంగా కట్టింగ్ ఏజెంట్లుగా పిలవబడే ఇతర పదార్ధాలతో కలపడం ద్వారా మాదకద్రవ్యాలను దిగుమతి చేసుకునే అంతర్జాతీయ నేర నెట్‌వర్క్ ప్రమేయాన్ని ఈ ఆపరేషన్ సూచిస్తుంది, గతంలో కూడా, ఇంటర్‌పోల్ ఇన్‌పుట్‌ల ఆధారంగా, సీబీఐ కార్యకలాపాలు నిర్వహించి NDPS చట్టం కింద నేరాలను నమోదు చేసింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిపై పోరాటంలో నిబద్ధత. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది’’ అని సీబీఐ పేర్కొంది.

According to the CBI’s FIR & the special report the Container SEKU 4375380 originated from Brazil underwent transshipment in Hamburg, Germany and arrived in Visakhapatnam on last Saturday- 16.03.2024.

Test checks by CBI teams confirmed the presence of narcotics substance in…

