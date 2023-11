Chittoor, NOV 18: కూతురి పెళ్లి కోసం రూ.2 లక్షలు సొమ్ము ట్రంకు పెట్టెలో (Box) దాచి పెట్టాడు ఆమె తండ్రి. కూతురి పెళ్లి చేయకుండానే కన్నుమూశాడు. అతను చనిపోయాక పెట్టె తెరిచి చూసిన అతని తల్లిదండ్రులు షాకయ్యారు. ఎలుకలు కరెన్సీ నోట్లను మొత్తం కొరికి పారేశాయి(Rats Gnawed Currency). కష్టపడి కొడుకు దాచిన సొమ్ము ఎలుకల పాలవడంతో ఆ కుటుంబం కన్నీరు మున్నీరవుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరులో ఎలుకలు కరెన్సీ నోట్లు కొరికేసిన (Rats Gnawed Currency) ఘటన చోటు చేసుకుంది.

Three months ago Gopal Rao, elder son of Adimulam Lakshman Rao & Gumpamma, passed away; Cash, estimated to be about Rs 2 lakh, he saved in tin trunk at home for his daughters' marriage eaten away by termites in #PutturVillage #Parvathipuram #Manyam #AndhraPradesh @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/TAzXUk6acn

