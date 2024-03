Times Now-ETG Research Survey: లోక్ సభ ఎన్నికల్లో జగన్ పార్టీ హవా.. ఏపీలో వైసీపీకి 21-22 సీట్లు... టీడీపీ, జనసేన కూటమికి 4 సీట్లు.. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ కు 8-10, బీజేపీకి 4- 6, బీఆర్ఎస్ కు 2-4 సీట్లు.. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తంగా ఎన్డీయేకు 358-398 సీట్లు.. ఇండియా కూటమికి 110-130.. టీఎన్-ఈటీజీ రీసెర్చ్ సర్వే వెల్లడి

Vijayawada, Mar 9: మరికొద్ది రోజుల్లో జరుగనున్న లోక్ సభ ఎన్నికల్లో (Loksabha Elections) ఏపీలో వైసీపీ (YSRCP) సత్తా చాటుతుందని కాంగ్రెస్ సత్తా చాటనుందని టైమ్స్ నౌ - ఈటీజీ రీసెర్చ్ సర్వే (Times Now-ETG Research Survey) వెల్లడించింది. 25 లోక్ సభ స్థానాలు ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లో... వైసీపీకి 21-22, టీడీపీ+జనసేన కూటమికి 3-4 సీట్లు లభించనున్నట్టు అంచనా వేసింది. ఇక తెలంగాణలో17 లోక్ సభ స్థానాలకు గాను కాంగ్రెస్ 8-10, బీజేపీ 4- 6, బీఆర్ఎస్ 2-4 సీట్లు గెలుచుకోవచ్చునని విశ్లేషించింది. ఇక, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఢిల్లీ, బీహార్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఎన్డీయే కూటమి సత్తా చాటనుందని ఈ సర్వే వెల్లడించింది.

