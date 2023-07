Video: విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై లారీలో భారీగా మంటలు, కిందకు దూకి ప్రాణాలు దక్కించుకున్న డ్రైవర్

మంగళవారం నాడు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల సమీపంలో విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై లారీలో భారీ మంటలు చెలరేగడంతో డ్రైవర్ తృటిలో తప్పించుకున్నాడు, మంటలను చూసి డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపి లారీ నుండి దూకాడు.

fire broke out in a lorry on Vijayawada-Hyderabad national highway, near Kanchikacharla

Narrow escape for driver, after a massive #fire broke out in a lorry on Vijayawada-Hyderabad national highway, near Kanchikacharla in #NTR district on Tuesday, after seeing the fire, the driver was stopped the vehicle and jumped from the lorry.#AndhraPradesh #FireAccident pic.twitter.com/a3Y1B91OXO

