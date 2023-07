Hyderabad, July 06: హైదరాబాద్‌లోని నార్సింగి (Narsingi) పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి పుప్పాలగూడలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఐదేళ్ల బాలుడు ఆడుకుంటూ వెళ్లి స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో పడి మృతి చెందాడు. మూడో అంతస్తులో ఆడుకుంటున్న దేవాన్ష్ అనే బాలుడు...ప్రమాదవశాత్తు స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో (drowned) పడిపోయాడు. పుప్పాలగూడలోని హాల్‌మార్క్‌ ట్రాంకిల్ అపార్ట్ మెంట్ లో తన స్నేహితులతో కలిసి మూడవ అంతస్తులో ఆడుకుంటున్న దేవాన్ష్ (5) ప్రమాదవశాత్తు జారి.. అపార్ట్ మెంట్ కింద ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ లో (drowned in Swimming pool) పడ్డాడు. వెంటనే తల్లిదండ్రులు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న బాలుడిని సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా.. దేవాన్ష్ ను పరిశీలించిన వైద్యులు అప్పటికే మరణించినట్లు నిర్థారించారు.

Telangana | A 5-year-old child, Devansh fell into a swimming pool while playing, drowned and died at Hallmark Tranquil Apartment under Narsingi Police limits in Hyderabad. The incident took place on the night of 4th July. A case has been registered and the body has been handed…

