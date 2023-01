Hyderabad Boy: ఆరేళ్ల బాలుడికి ఆరు నెలల్లో చనిపోతాను అని తెలిసి, తన తల్లిదండ్రులకు నిజం చెప్పొద్దని డాక్టరును వేడుకున్నాడు, హైదరాబాద్ లో హృదయవిదారక ఘటన..

ఆరేళ్ల పిల్లవాడు క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతూ, తన తల్లిదండ్రులు మరింత బాధపడకూడదని గుర్తుంచి, తన వ్యాధి గురించి వారికి చెప్పవద్దంటూ, కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఘటన హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్‌లోని అపోలో హాస్పిటల్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ తన అనుభవాన్ని ట్విట్టర్ ద్వారా పంచుకున్నారు. మను అనే కేవలం ఆరేళ్ల వయసులోనే ఉన్న బాలుడు తన ఆయుష్షు తక్కువగా ఉందని తల్లిదండ్రులకు చెప్పవద్దని అభ్యర్థించినట్లు ఓ హృదయ విదారకర ఘటన వెలుగులోకి తెచ్చారు.

“డాక్టర్, నేను ఐప్యాడ్‌లో వ్యాధి గురించి మొత్తం చదివాను. నేను ఇంకా ఆరు నెలలు మాత్రమే జీవిస్తానని నాకు తెలుసు, కాని నా తల్లిదండ్రులు కలత చెందుతారు కాబట్టి నేను ఈ విషయాన్ని వాళ్లతో పంచుకోలేదు. వాళ్ళు నన్ను చాలా ప్రేమిస్తారు. దయచేసి వారితో పంచుకోవద్దు’’ అని మను తొమ్మిది నెలల క్రితం డాక్టర్ కుమార్‌ను మను అనే ఆ చిన్నారి బాలుడు అభ్యర్థించాడు.

మను మెదడు ఎడమ వైపున ఉన్న గ్లియోబ్లాస్టోమా మల్టీఫార్మ్ గ్రేడ్ ఫోర్‌తో బాధపడుతున్నాడు, దాని కారణంగా అతనికి కుడి చేయి, కాలు పక్షవాతం వచ్చింది. మనుకి ఆపరేషన్ చేసి కీమోథెరపీ చేశారు.

తన వైద్య పరిస్థితి గురించి చిన్న పిల్లవాడు అర్థం చేసుకోవడంతో ఆశ్చర్యపోయిన వైద్యుడు పిల్లవాడికి వాగ్దానం చేశాడు కానీ అతని తల్లిదండ్రుల నుండి దానిని దాచలేకపోయాడు. ఆ పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి మను తనకు మధ్య జరిగిన సంభాషణ మొత్తాన్ని పంచుకున్నాను, ”అని డాక్టర్ చెప్పారు.

తమ బిడ్డ ఇంకో ఆరు నెలలు మాత్రమే బతుకుతాడని శోకసంద్రంలో మునిగిన తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేయడంతో డాక్టర్‌కి కృతజ్ఞతలు తెలిపి బరువెక్కిన హృదయంతో మనుతో వెళ్లిపోయారు.

తొమ్మిది నెలలు గడిచిపోయాయి. డాక్టర్ ఆ సంఘటన గురించి మర్చిపోయాడు. ఒకరోజు, మను తల్లిదండ్రులు అతన్ని సందర్శించారు.

వారిని చూసిన వైద్యుడు మను గురించి ఆరా తీయగా, ఆ బిడ్డ గత నెల 2022 డిసెంబరులో మరణించడానికి ముందు ఎనిమిది నెలలు జీవించాడని తెలిసింది. అయితే, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ కుమార్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

“డాక్టర్, మేము మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత మనుతో చాలా సరదాగా గడిపాము. అతను డిస్నీల్యాండ్‌ని సందర్శించాలనుకున్నాడు. మేము అతనితో వెళ్ళాము. మేము మా ఉద్యోగాల నుండి తాత్కాలిక సెలవు తీసుకున్నాము. మనుతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపాము. మేము అతనిని ఒక నెల క్రితం కోల్పోయాము. ఆ ఎనిమిది నెలలు మాకు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పడానికే ఈరోజు సందర్శన’’ అని తల్లిదండ్రులు డాక్టర్‌తో చెప్పారు. ఈ అనుభవాన్ని డాక్టర్ కుమార్ తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో పంచుకున్నారు. మీరు దానిని ఇక్కడ చదవవచ్చు.

6-yr old to me: "Doctor, I have grade 4 cancer and will live only for 6 more months, don't tell my parents about this"

1. It was another busy OPD, when a young couple walked in. They had a request "Manu is waiting outside. He has cancer, but we haven't disclosed that to him+

— Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) January 4, 2023