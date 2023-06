Hyderabad, June 25: బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు (BJP National President) జేపీ నడ్డా (JP Nadda) నేడు తెలంగాణ పర్యటన(Telangana Visit)కు రానున్నారు. మహాజన సంపర్క్‌ అభియాన్ (Mahajana Sampark Abhiyan)లో భాగంగా నాగర్‌కర్నూల్‌లో ఆదివారం నిర్వహించనున్న నవ సంకల్ప సభకు ఆయన హాజరుకానున్నారు. మోదీ తొమ్మిదేళ్ల పాలన పూర్తయిన నేపథ్యంలో ఈ బహిరంగ సభకు నవ సంకల్ప సభగా నామకరణం చేశారు. కాగా, బీఆర్‌ఎస్ తో పోరుపై బీజేపీ వైఖరిలో మార్పు వచ్చిందంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ నడ్డా రాష్ట్ర పర్యటనకు రానుండడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Hon. BJP National President Shri @JPNadda ji will address a Public Meeting in Telangana on the Completion of 9 Years of the Modi Government on 25th June 2023. #9YearsOfSeva

