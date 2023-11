Woman Climbs Light Tower: ప్రధాని మోదీ సభలో హై టెన్షన్, స్తంభం ఎక్కి నినాదాలు చేసిన యువతి, మోదీ విన్నపంతో కిందకు దిగిన యువతి

Hyderabad, NOV 11: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ మైదానంలో జరిగిన ఎస్సీ ఉప కులాల విశ్వరూప (SC Vishvaroopa Maha Sabha) మహాసభలో పాల్గొన్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశంపై మోదీ (Modi) ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో ఓ యువతి.. తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై సభా ప్రాంగణంలో ఉన్న ఫ్లడ్‌లైట్‌ స్తంభం ఎక్కారు. ఇది గమనించిన మోదీ.. ‘‘తల్లీ కిందకు దిగాలి. ఇది మంచిది కాదు. నేను మీతో ఉన్నాను. నేను నీ మాట వింటాను. ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. నేను మీకోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు మందకృష్ణ మాట వినాలి’’ అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

#WATCH | Secunderabad, Telangana: During PM Modi's speech at public rally, a woman climbs a light tower to speak to him, and he requests her to come down. pic.twitter.com/IlsTOBvSqA

