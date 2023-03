Half-day Schools: తెలంగాణలో నేటి నుంచే ఒంటిపూట బడులు, వేసవి సెలవుల తేదీలను కూడా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం, ఒంటిపూట స్కూళ్ల టైమింగ్స్ ఇవే!

Hyderabad, March 15: తెలంగాణలోని పాఠశాలలకు ఇవాల్టి నుంచి ఒంటిపూట బడి (Half-day schools) విధానాన్ని అమలుచేస్తున్నారు. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో క్రమేపి ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండడంతో విద్యార్థులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేంందుకు ఒంటిపూట బడులను (Half-day schools) ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఏప్రిల్‌ 23 నుంచి జూన్‌ 11వ తేదీ వరకు పాఠశాలలకు ఈ ఏడాది వేసవి సెలవులను (Summur Holidays) ఇవ్వనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 15 నుంచి ఒంటి పూట బడులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 7.45 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు విద్యార్థులకు క్లాసులు నిర్వహించనున్నారు.

Half-day schools will be commenced from 15th March onwards till the last working day, 24th April of the academic year 2022-23. The schools under all managements shall function from 8 am to 12:30 pm and mid-day meal shall be provided at 12:30 pm: Director, School Education,… https://t.co/2fqqtrKGxz pic.twitter.com/FTi2TAfs0I

