Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ లో మరో 4 రోజులపాటు భారీ వర్షాలు, వడగండ్ల వానలు, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌తో పాటు పలు జిల్లాల్లో భారత వాతావరణ శాఖ - హైదరాబాద్ (IMD-H) ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. పలుచోట్ల ఉరుములు, వడగళ్లతో కూడిన వర్షం కురుస్తుందని ఐఎండీ-హెచ్ హెచ్చరించింది. మేడ్చల్, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా, మహబూబ్ నగర్, సంగారెడ్డి, మెదక్, రంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. మరోవైపు హైదరాబాద్‌లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

7-day forecast(Morning) of Telangana state based on 0000 UTC issued at 1000 Hrs IST Dated : 29/04/2023 pic.twitter.com/O7rksRld45

— IMD_Metcentrehyd (@metcentrehyd) April 29, 2023