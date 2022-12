Hyderabad IT Jobs: ఐటీ రంగంలో జాబ్స్ హైదరాబాద్‌ నుంచే ఎక్కువ, గతేడాది 1,57,000 మంది ఉద్యోగులను నగరం నుంచి కంపెనీలు రిక్రూట్ చేసుకున్నాయని తెలిపిన మంత్రి కేటీఆర్

Telangana Minister K.T. Rama Rao. (Photo Credits: ANI)

Hyd, Dec 14: గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఏర్పడిన కొత్త ఉద్యోగాల్లో హైదరాబాద్‌లో మూడింట ఒక వంతు (Hyderabad Accounts for One-Third) ఉంది. ఐటీ రంగంలో గతేడాది 4,50,000 కొత్త ఉద్యోగాలు ఏర్పడగా, అందులో 1,57,000 మంది హైదరాబాద్‌ నుంచి నియమితులయ్యారని (New IT Jobs Created in India) తెలంగాణ సమాచార సాంకేతిక, పరిశ్రమ, వాణిజ్య శాఖల మంత్రి కె.టి.రామారావు బుధవారం తెలిపారు.

హైదరాబాద్ నుంచి ఐటీ ఎగుమతులు 2014-15లో రూ.57,000 కోట్లుగా ఉంటే 2021-22 నాటికి 1,83,000 కోట్లకు పెరిగాయని ఆయన సూచించారు. తెలంగాణ వచ్చే ఏడాది నుంచి 14 బిలియన్‌ డోస్‌ల వ్యాక్సిన్‌లను ఉత్పత్తి చేయనున్నట్లు మంత్రి రామారావు (Telangana Minister KT Rama Rao) తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో బాష్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీస్ నూతన స్మార్ట్ క్యాంపస్‌ను ప్రారంభించిన సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. వివిధ కారణాల వల్ల హైదరాబాద్, తెలంగాణ పెట్టుబడులకు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా మారాయని ప్రముఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు.

"అభివృద్ధికి అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన విషయంలో రాజీపడని భారతీయ నగరం ఇది. ఈ నగరం అభివృద్ధికి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి యొక్క నిబద్ధతకు ఇది నిజంగా నిదర్శనం" అని ఆయన అన్నారు. నగరంలో పెట్టుబడి పెట్టే పెద్ద బహుళజాతి సంస్థల ప్రాథమిక అంచనాలు సాధారణంగా సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటాయని, అయితే వారు ఇక్కడ నిధులు సమకూరుస్తున్న యువ స్పూర్తిదాయక ఆవిష్కర్తల శక్తి, సమృద్ధి కారణంగా ఎక్కువ మంది ప్రతిభావంతులను నియమించుకుంటారని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో బాష్ గ్లోబల్ ఫిబ్రవరి ఈ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేసి 3,000 మందిని రిక్రూట్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించిందని గుర్తు చేశారు. "మీరు ఇప్పటికే 1,400 మందిని రిక్రూట్ చేసుకున్నారని నాకు చెప్పబడింది మరియు వారి సంఖ్య 3,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను." అతి పిన్న వయసు గల రాష్ట్రమైనప్పటికీ, ఆటోమొబైల్ టెక్నాలజీతో సహా అనేక రంగాలలో పెట్టుబడులకు తెలంగాణ చాలా ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా మారిందని ఆయన అన్నారు.

గత ఎనిమిదేళ్లలో జెడ్‌ఎఫ్, ఫిస్కర్, స్టెల్లాంటిస్, హ్యుందాయ్ మరియు బిలిటీ తమ క్యాంపస్‌లను హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేశాయని ఆయన సూచించారు. Qualcomm, Amazon, Google, Uber, Microsoft వంటి ఇప్పటికే ఉన్న ప్లేయర్‌లు తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించాయి. USలోని వారి ప్రధాన కార్యాలయం వెలుపల వారి అతిపెద్ద క్యాంపస్‌లు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాయి.

మహీంద్రా, ఎంఆర్‌ఎఫ్, ఒలెక్ట్రా, మైత్రా, రేస్ ఎనర్జీ వంటి హోం గ్రోన్ కంపెనీలు కూడా తెలంగాణలో కొత్త కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశాయని కేటీఆర్ చెప్పారు. ఒక దశాబ్దం క్రితం 400 మంది ఉద్యోగులతో హైదరాబాద్‌లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన నోవార్టిస్ ఇప్పుడు 9,000 మంది ఉద్యోగులకు పెరిగింది మరియు ఇది బాసెల్‌లోని వారి ప్రధాన కార్యాలయం నుండి వారి రెండవ అతిపెద్ద క్యాంపస్‌గా మారింది.

"ఈ 9,000 మంది యువకులు భారతదేశం మరియు ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చారు మరియు వారు హైదరాబాద్‌ను తమ నివాసంగా మార్చుకున్నారు. మీరు ఇక్కడ అడుగు పెట్టగానే హైదరాబాద్ ఏమి చేయగలదో ఇది నిదర్శన అనుభవం" అని ఆయన అన్నారు. ఐఐఐటీ బాసర విద్యార్థులకు ల్యాప్‌టాప్‌లు పంపిణీ చేసిన తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్.

తెలంగాణ మొబిలిటీ వ్యాలీని ఏర్పాటు చేస్తోందని, ఇందులో ఈవీ తయారీదారులు, బ్యాటరీ తయారీదారులు, రీసైక్లర్లు మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థలో అనేక మంది వాటాదారులు ఉంటారని కేటీఆర్ చెప్పారు. ఈ క్లస్టర్‌లో ఇంజనీరింగ్, బ్యాటరీ టెస్టింగ్, తయారీ, ఆవిష్కరణలు మరియు ప్రతిభ కోసం నియమించబడిన జోన్‌లు ఉంటాయి.

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఊతమిచ్చే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో హైదరాబాద్ తన మొట్టమొదటి ఫార్ములా ఇ రేసును నిర్వహించనుంది. EV వాటాదారులను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి నగరం EV సమ్మిట్‌ను కూడా నిర్వహిస్తుంది.కొత్త 1.5 లక్షల చదరపు అడుగుల సదుపాయం ద్వారా 3,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా, బాష్ ఆటోమోటివ్ ఇంజినీరింగ్ డొమైన్‌లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.