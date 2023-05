Hyderabad, May 31: హైదరాబాద్‌ లోని ఎల్బీనగర్‌ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాకు సమీపంలో ఉన్న గుంటి జంగయ్య నగర్‌లోని ‘కార్‌ ఓ మ్యాన్‌’ గ్యారేజీ అగ్నికి ఆహుతైంది. ఓ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ భారీ శబ్దంతో పేలింది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 20 కార్లు కాలిపోయినట్లు అంచనా. అగ్ని కీలలు రెండు గంటలపాటు అదుపులోకి రాలేదు. ఓ సమయంలో పక్కనున్నఅపార్ట్‌మెంట్లకు వ్యాపించేలా మంటలు అటువైపు సాగాయి. దాంతో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిపివేసి పలువురు బయటికి వచ్చారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించడంతో రాత్రి 10.30 గంటలకు మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి.

Panic prevailed among the local residents, when around 15 cars were totally guttered, following a massive #fire breaks out, at CAR-O-MAN second hand car garage, at LB Nagar in #Hyderabad.#Flames spread after a cylinder exploded.#CarFire #FireAccident #FireSafety #explosión pic.twitter.com/aazawVkyvR

— Surya Reddy (@jsuryareddy) May 30, 2023