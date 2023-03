Hyderabad, March 18: హైదరాబాద్‌-సికింద్రాబాద్‌ జంటనగరాల పరిధిలో పలు ప్రాంతాల్లో శనివారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం (heavy rain) కురిసింది. బోయిన్‌పల్లి, మారేడ్‌పల్లి, చిలుకలగూడ, బేగంపేట, ప్యాట్నీ, అల్వాల్‌, తిరుమలగిరి, కూకట్‌పల్లి, హైదర్‌నగర్‌, జీడిమెట్ల, ఆల్విన్‌ కాలనీ, బాచుపల్లి, నిజాంపేట, కాప్రా, ఈసీఐఎల్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. మాదాపూర్‌, హైటెక్‌సిటీ, కుత్బుల్లాపూర్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్‌, పంజాగుట్టతో పాటు తదితర ప్రాంతాల్లో కొద్దిచోట్ల (heavy rain) వానపడింది. పలుచోట్ల వడగళ్లు సైతం కురిశాయి (hailstone showers). ఒక్కసారిగా వర్షం కురవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.

Telangana | Hyderabad city witnesses heavy traffic after rain lashed the city this evening pic.twitter.com/vuheeEnOmX

— ANI (@ANI) March 18, 2023