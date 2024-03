Hyderabad, March 13: హైదరాబాద్ లో జీహెచ్‌ఎంసీ కార్పొరేటర్ పై (BRS Corporator Attacked) మహిళలు దాడి చేశారు. జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని వెంగళరావు నగర్ డివిజన్ కు చెందిన కార్పొరేటర్ దేదీప్యరావుపై (Dedeepya Rao Attacked) కొందరు మహిళలు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఆమెకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై దేదీప్య రావు భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫ్లెక్సీల వివాదం కారణంగానే ఈ దాడి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

#WATCH | Telangana: Unidentified women attacked Jubilee Hills BRS corporator, Dedeepya Rao, last night. Police registered a case against the attackers.

"This incident happened last night. We have registered a case against the women who had attacked the corporator," says R… pic.twitter.com/IXoBNosCDq

— ANI (@ANI) March 13, 2024