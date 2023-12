Telangana Assembly Election Results 2023: తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలపై పూర్తి కథనం, కాంగ్రెస్ 64, బీఆర్ఎస్ 39, బీజేపీ 8, ఎంఐఎం 7, సీపీఐ 1 స్థానల్లో విజయం

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్తా చాటింది. ఓటర్లు హస్తానికే పట్టం కట్టారు. 64 స్థానాలిచ్చి అధికారాన్ని కట్టబెట్టారు. ఆ పార్టీకి అవసరమైన మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ కంటే నాలుగు సీట్లు ఎక్కువగా సాధించి పెట్టారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రకటించిన ఆరు గ్యారంటీలు, ప్రభుత్వంపై కొన్ని వర్గాల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత, ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారశైలి కాంగ్రెస్‌కు కలిసివచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక కేసీఆర్ సారథ్యంలోని బీఆర్ఎస్ 39 సీట్లకే పరిమితమై డీలా పడింది. రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌.. గజ్వేల్‌లో గెలిచి కామారెడ్డిలో ఓటమి పాలయ్యారు. మంత్రుల్లో ఎనిమిది మంది విజయం సాధించగా.. ఆరుగురు పరాజయాన్ని మూటకట్టుకున్నారు.

119 స్థానాల్లోనూ పోటీ చేసిన భారత రాష్ట్రసమితి.. 80 చోట్ల ఓడిపోయింది. ఆ పార్టీకి చెందిన మంత్రుల్లో కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు, తలసాని శ్రీనివాస్‌యాదవ్‌, ప్రశాంత్‌రెడ్డి, జగదీశ్‌రెడ్డి, సబితారెడ్డి, మల్లారెడ్డి, గంగుల కమలాకర్‌లు గెలిచారు. ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి, నిరంజన్‌రెడ్డి, శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, కొప్పుల ఈశ్వర్‌, ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు, పువ్వాడ అజయ్‌లు పరాజయం పాలయ్యారు.

తెలంగాణ కొత్త డీజీపీగా ర‌విగుప్తా, ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసిన ప్ర‌భుత్వం, రేవంత్ ను క‌లిసింద‌నందుకు డీజీపీ అంజ‌నీకుమార్ పై వేటు

పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్‌రెడ్డి(RevanthReddy) కూడా రెండుచోట్ల పోటీ చేసినా.. కొడంగల్‌లో మాత్రమే గెలిచారు. కామారెడ్డిలో మూడో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు. తన సొంత నియోజకవర్గం హుజూరాబాద్‌తో పాటు గజ్వేల్‌లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌పై పోటీ చేసిన బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్‌ రెండు చోట్లా ఓడిపోయారు.ఈ సారి మెరుగ్గా సీట్లు పొంది కింగ్‌ మేకర్‌ కావాలనుకున్న బీజేపీ మొత్తం ఎనిమిది సీట్లకే పరిమితమైంది.ఆ పార్టీ తరఫున బరిలోకి దిగిన ముగ్గురు ఎంపీలు సహా మిగిలిన అభ్యర్థులందరూ పరాజయాన్ని మూట కట్టుకున్నారు.

After the completion of the counting of votes for Telangana Assembly Elections, Congress won 64 seats, Bharat Rashtra Samithi won 39 seats, Bharatiya Janata Party won 8 seats & AIMIM won 7 seats pic.twitter.com/ollROeGBmF

