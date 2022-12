Bairi Naresh Remarks on Lord Ayyappa: అయ్యప్పస్వామిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, భగ్గుమంటున్న హిందూ సమాజం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు

Bairi Naresh’s remarks on Lord Ayyappa (PIC @ Screen Garb from viral video)

Hyderabad, DEC 30: అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఓయూ స్టూడెంట్ బైరి నరేశ్ (Bairi Naresh) చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అగ్గి రాజేశాయి. నరేశ్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై అయ్యప్ప స్వాములు (Ayyappa Devotees) తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. నరేశ్ ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలంటూ ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు నరేశ్ పై కొడంగల్ (Kodangal) పోలీస్ స్టేషన్ లో పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. మత విద్వేషాలను ఉపేక్షించబోమని వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ ఎన్ కోటిరెడ్డి హెచ్చరించారు. అయ్యప్ప స్వామిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు సబబు కాదన్నారు. బైరి నరేశ్ కు చట్టప్రకారం శిక్ష పడేలా చూస్తామన్నారు. ఎవరో ఆందోళన చెందొద్దని, ఇలాంటి వ్యక్తులపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ఎస్పీ అన్నారు. నాస్తిక సభ నిర్వాహకులు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను ప్రోత్సహించొద్దని ఎస్పీ కోటిరెడ్డి సూచించారు. అయ్యప్ప స్వామి భక్తుల మనోభావాలు (Ayyappa Devotees) దెబ్బతీసేలా హిందువుల దేవుళ్లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ నరేశ్ పై మండిపడుతున్నారు. అతడిని కఠినంగా శిక్షించాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

#BairiNaresh from #Telangana abused #Hindu Gods and challenged if anyone could do anything. This is the result.

In #India people think that you can openly mock #Hinduism

No you're wrong, beware #Hindus are awakening and embracing #Kshatriya Dharma! pic.twitter.com/3E2JSe0swV

