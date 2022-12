Hyderabad, DEC 21: ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌కు (Online game) బానిసైన ఓ డిగ్రీ విద్యార్థి నుంచి సైబర్‌ నేరగాళ్లు (Cyber Crime) రూ.95 లక్షలు కాజేశారు. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. షాబాద్‌ మండలం సీతారాంపూర్‌కు చెందిన చన్‌వెళ్లి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, విజయలక్ష్మి దంపతులు గ్రామంలో 10 ఎకరాల దేవాదాయశాఖ భూమిలో వ్యవసాయం చేసుకొంటున్నారు.

ఆ ప్రాంతంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూములు సేకరిస్తున్నది. ఇందులో భాగంగా వీరి భూమికి ఎకరానికి రూ.10.50 లక్షల చొప్పున రూ.1.05 కోట్లు పరిహారం ఇచ్చింది. ఈ డబ్బుతో పక్కనే మల్లాపూర్‌లో అరెకం భూమిని రూ.70 లక్షలకు కొని, రూ.20 లక్షలు అడ్వాన్స్‌ ఇచ్చి ఒప్పందం చేసుకొన్నాడు. మిగతా రూ.95 లక్షలను శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, విజయలక్ష్మి దంపతులు బ్యాంకు ఖాతాల్లో దాచుకొన్నారు.

A farmer lost Rs 92 lakh that he had received as compensation for the land acquired by the government as his son gambled away the money in an online casino.

The shocking incident has come to light in #Telangana's Rangareddy district near #Hyderabad.

