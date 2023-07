TS Govt Increased Aasara Pension: ఆసరా పింఛన్ పెంచుతూ తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయం, వచ్చే నెల నుంచి దివ్యాంగులకు రూ. 4016 పెన్షన్

Hyderabad, July 22: తెలంగాణలోని దివ్యాంగులకు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావు (KCR) శుభవార్త చెప్పారు. ఆసరా పెన్షన్లను (Asara pension) రూ.4016 పెంచుతూ ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పెంచిన పెన్షన్‌ జులై నెల నుంచి అమలులోకి రానుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5లక్షల మంది దివ్యాంగులకు లబ్ధి కలుగనున్నది. పెన్షన్ల పెంపుపై మంత్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కేసీఆర్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పెన్షన్ల పెంపుపై ఆర్థికశాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు (Harish Rao) హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Astounding news for the differently-abled in Telangana!

Like never before in the country, pensions for differently abled persons has been increased to ₹4016 per month. This historic decision will benefit more then 5 Lakh disabled pensioners.

Our heartfelt gratitude to #CMKCR… pic.twitter.com/difx0pXCUj

