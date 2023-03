Telangana Rains: వచ్చే మూడు రోజుల్లో.. తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు.. కొన్ని జిల్లాల్లో వడగళ్లు పడే అవకాశం.. 18 జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్

Hyderabad, March 14: వచ్చే మూడు రోజుల్లో తెలంగాణలో (Telangana) భారీ వర్షాలు (Heavy Rains) కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ (Hyderabad) వాతావరణశాఖ తెలిపింది. తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుంచి రాష్ట్రం వైపు గాలులు వీస్తున్నాయని, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు కురుస్తాయని, ఈదురు గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. కొన్ని జిల్లాల్లో వడగళ్లు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. 18 జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.

ఎప్పుడు ఏయే జిల్లాల్లో వర్షాలు?

బుధవారం రోజున

ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, మెదక్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్

