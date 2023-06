Hyderabad, June 03: తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది (Telanagana Dashabdi) ఉత్సవాలలో భాగంగా ఈ నెల 4వ తేదీన రాష్ట్ర పోలీస్‌ శాఖకు సంబంధించి ‘సురక్ష దినోత్సవం’ (Suraksha Dinostav) నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హైద‌రాబాద్ నగరంలో పెట్రోల్‌ కార్‌/బ్లూ కోల్ట్‌ ర్యాలీ, అంబేద్కర్‌ విగ్రహాం వద్ద టెక్నాలజీ ఎగ్జిబిషన్‌, ఉమెన్ సేఫ్టి కార్నివాల్‌, చార్మినార్‌ వరకు పుట్‌ మార్చ్‌ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు, సందర్శకులు వచ్చే అవకాశముందని నగర ట్రాఫిక్‌ అదనపు సీపీ సుధీర్‌బాబు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు పరిస్థితులను బట్టి ఆయా రూట్లలో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు (Traffic Restrictions), నిలిపివేయడం జరుగుతుందన్నారు.

Commuters please note the #TrafficAdvisory in view of #SurakshaDinotsavam celebrated as a part of #TelanganaRashtraAvatarana #DashabdiUtsavalu.

TS Police Organizing PatrolCars/BlueColts Rally from #SanjeevaiahPark to #Charminar & vice-versa on 4th June, 2023 at 0600 AM pic.twitter.com/NXQ629nMWI

