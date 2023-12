Hyderabad, Dec 07: రాష్ట్రంలో గురువారం కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరనున్నది. నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ఎనుముల రేవంత్‌రెడ్డి (Revanth Reddy) ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 1.04 గంటలకు ఎల్బీ స్టేడియంలో (LB Stadium) నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమంలో రేవంత్‌రెడ్డితోపాటు పలువురు మంత్రులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాష్ట్ర గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందర్‌రాజన్‌ వారితో ప్రమాణం చేయించనున్నారు. కాంగ్రెస్‌ నేతలు గవర్నర్‌ను కలిసి సీఎల్పీ నేతగా రేవంత్‌రెడ్డిని ఎన్నుకున్నట్టు 64 మంది ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతో కూడిన లేఖను అందజేశారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఎనుముల రేవంత్‌రెడ్డి ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం దృష్ట్యా.. గురువారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు (Traffic restrictions) అమల్లో ఉంటాయని నగర అదనపు పోలీసు (ట్రాఫిక్‌) కమిషనర్‌ జి.సుధీర్‌బాబు తెలిపారు.

Commuters are urged to note the #TrafficAdvisory in view of #SwearinginCeremony of Sri Anumula Revanth Reddy as Chief Minister of #TelanganaState at #LBStadium on 07.12.2023 b/w 1000 hrs to 1700 hrs.#TrafficAlert #TrafficRestrictions #TrafficDiversions @AddlCPTrfHyd pic.twitter.com/kLzD4uXFNj

