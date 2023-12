Hyderabad, Dec 11: ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో (Election Manifesto) ఇచ్చిన హామీ మేరకు తెలంగాణలో (Telangana) మహిళలకు ఆర్టీసీలో (RTC) ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ సర్కారు (Congress Government) తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ స్కీం అమల్లో ఉండగా మహిళలకు టిక్కెట్లు జారీ చేసిన ఓ కండక్టర్ ఉదంతం రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, నిజామాబాద్ నుంచి బోధన్ వెళ్తున్న పల్లె వెలుగు బస్సులో నిజామాబాద్ టౌన్ బస్టాండ్ వద్ద ఆదివారం ఒక పురుషుడు, ఇద్దరు మహిళలు ఎక్కారు. టిక్కెట్లు ఇవ్వమని పురుష ప్రయాణికుడు అడిగితే కండక్టర్ మూడు టిక్కెట్లను ఒక్కోటి రూ.30కి ఇచ్చారు. అయితే, రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఉందని ప్రయాణికుడు కండక్టర్ తో చెప్పారు. అప్పటికే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియా వైరల్‌ గా మారింది. కండక్టర్ ప్రభుత్వ ఆదేశాలు ధిక్కరిస్తూ మహిళలకు టిక్కెట్లు జారీ చేశారన్న ప్రచారం జరిగింది.

VC Sajjanar, MD TSRTC has responded on Bodhan to Nizambad Bus Ticket issue. They are investigating the matter and action has been taken against the bus conductor. #Telangana@revanth_anumula @revathitweets @tsrtcmdoffice pic.twitter.com/SBSrbq5f1q

— Arbaaz The Great (@ArbaazTheGreat1) December 10, 2023