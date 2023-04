Indian Business Leaders Decision Making Survey: రానున్న రోజుల్లో ఆ పని కూడా రోబోలదే! క్రమంగా మారుతున్న బిజినెస్‌ లీడర్ల ఆలోచనలు, కీలక నిర్ణయాల్లోనూ రోబోలదే కీలక పాత్ర

New Delhi, April 26; రానున్న రోజుల్లో రోబోలే అన్ని రంగాలను శాసించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ కారణంగా వేలాది ఉద్యోగాలు ఊడుతాయని ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. చాట్ జీపీటీ తరహా సేవలతో ప్రజలకు కావాల్సిన అన్ని పనులు చకచకా అయిపోతున్నాయి. అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ (AI) క్రమంగా కంపెనీల నిర్ణయాల్లోనూ కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. తాజాగా నిర్వహించిన సర్వేలో ఈ సంచలన విషయాలు బయటపడ్డాయి. 87 శాతం బిజినెస్ లీడర్లు తాము తీసుకునే నిర్ణయాల్లో (Decision Making) రోబోలకే (Robot) ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలిసింది. తాము నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే రోబోలు తీసుకోవడమే మేలని వారు భావిస్తున్నారు. ఒరాకిల్ అండ్ ఆథర్ సెత్ స్టెఫెన్స్ డేవిడోవిట్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన స్టడీలో (Decision Making Survey) పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

