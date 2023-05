Mumbai, May 04: ప్రపంచ ఐటీ సంస్థలపై ఆర్ధిక మాంధ్యం ఎఫెక్ట్ గట్టిగానే పడుతోంది.ఇప్పటికే పలు ఐటీ కంపెనీలు భారీగా ఉద్యోగాలకు కోత పెట్టాయి. రానున్న రెండు, మూడేళ్ల పాటూ ఇదే తంతు కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆర్ధికభారం తగ్గించుకునేందుకు ఉద్యోగుల్లో కోత పెట్టేందుకు వెనుకాడటం లేదు ముఖ్యమైన కంపెనీలు. ఇప్పటికే ఉద్యోగులను తొలగించిన పలు సంస్థలు...మరోసారి అదేబాటలో పయనించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. తాజాగా కాగ్నిజెంట్ సీఈవో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఐటీరంగంలో కలకలం రేపుతున్నాయి. నెక్ట్స్ జెనరేషన్ (NextGen program) ప్రోగ్రాంలో భాగంగా భారీగా కోతలు ఉండే అవకాశముందని కాగ్నిజెంట్ (Cognizant) సీఈవో ఎస్. రవికుమార్ తెలిపారు.

