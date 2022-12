Los Angeles, DEC 21: ట్విటర్‌ను (Twitter) సొంతం చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఎలాన్ మస్క్ (Elon Musk) అనేక మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా మస్క్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. త్వరలో ట్విటర్ సీఈఓ పదవి (Twitter CEO) నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు తెలిపారు. ట్విటర్ పోల్‌లో (Twitter Poll) నెటిజన్లు ఇచ్చిన తీర్పుతో మస్క్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సీఈఓగా వేరే వ్యక్తికి బాధ్యతలు అప్పగించిన తరువాత నేను ఆ పదవి నుంచి వైదొలుగుతానని మస్క్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత సాప్ట్‌వేర్ అండ్ సర్వర్‌ల బృందాలను నడుపుతానంటూ ట్విటర్‌లో మస్క్ పేర్కొన్నాడు. ట్విటర్ కొనుగోలు తరువాత మస్క్ పలు వివాదాలకు కేంద్ర బింధువుగా మారుతున్నారు. దీంతో ట్విటర్ తీరుతో పలు విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022