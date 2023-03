mobile using (Photo-ANI)

PF Balance Can be Checked by Giving a Missed Call: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లేదాEPFద్వారా ప్రవేశపెట్టబడిన పొదుపు పథకం EPFO. ఉద్యోగి, యజమాని ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యోగి యొక్క ప్రాథమిక జీతం, డియర్‌నెస్ అలవెన్స్‌లో 12% EPFకి జమ చేస్తారు.అందరు EPF చందాదారులు వారి PF ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. వారి ఉపసంహరణ, తనిఖీ వంటి కార్యకలాపాలను అమలు చేయవచ్చు.

EPF బ్యాలెన్స్EPF కార్యాలయాన్ని సందర్శించడం ద్వారా లేదా ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. EPFO ప్రతి సభ్యునికి UAN అని పిలువబడే 12-అంకెల సంఖ్యను కేటాయిస్తుంది. ఒక ఉద్యోగి తన ఉద్యోగాన్ని లేదా యజమానిని మార్చినప్పటికీ, అతని/ఆమె UAN అలాగే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం కోసం పీఎఫ్ ఆఫీసు దాకా వెళ్లక్కర్లేదు. జస్ట్, ఒక్క మిస్స్ డ్ కాల్ తో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు.

రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ తో 9966044425 నెంబర్ కు కాల్ చేస్తే, రెండు రింగ్ ల తర్వాత కాల్ ఆటోమేటిక్ గా కట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ వివరాలతో మెసేజ్ వస్తుంది. మీరు తప్పనిసరిగా యూనిఫైడ్ పోర్టల్‌లో మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా UANతో యాక్టివేట్ చేసి ఉండాలి. అలా అయితేనే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది.

పీఎఫ్ ఖాతాలో నుంచి సొమ్ము విత్ డ్రా చేయడం, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం సహా ఇతరత్రా పనులను ఇప్పుడు ఆఫ్ లైన్ తో పాటు ఆన్ లైన్ లోనూ చక్కబెట్టుకోవచ్చు. ఆఫీసుకు వెళ్లి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు పూర్తిచేస్తే ఒకటి, రెండు రోజుల్లోనే మీ ఖాతాలో సొమ్ము జమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పీఎఫ్ ఖాతాలో నుంచి డబ్బు ఉపసంహరణకు యూఏఎన్ నెంబర్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఆధార్, పాన్ కార్డ్ వివరాలు అందజేయాల్సి ఉంటుందని వివరించారు. కాగా, అధిక మొత్తం పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు గడువును మే 3 వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

మిస్డ్ కాల్ సౌకర్యాన్ని పొందడానికి ముందస్తు అవసరం

యూనిఫైడ్ పోర్టల్‌లో మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా UANతో యాక్టివేట్ చేయబడాలి.

కింది KYCలో ఏదైనా ఒకటి తప్పనిసరిగా UAN- బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్, ఆధార్ కార్డ్ లేదాపాన్ కార్డ్.

రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 9966044425కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

రెండు రింగ్‌ల తర్వాత కాల్ ఆటోమేటిక్‌గా డిస్‌కనెక్ట్ అవుతుంది

ఈ సేవను పొందేందుకు సభ్యునికి ఎటువంటి ఖర్చు లేదు

అధిక పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి EPFO ​​గడువును పొడిగించింది

సంబంధిత అభివృద్ధిలో, EPFO ​​సబ్‌స్క్రైబర్‌లు అధిక పెన్షన్‌ను ఎంచుకోవడానికి గడువును మే 3 వరకు పొడిగించింది. అంతకుముందు, EPS కింద అధిక పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తును సమర్పించడానికి చివరి తేదీ మార్చి 3, 2023.ఇదిలా ఉండగా, అధిక పెన్షన్ కోసం ఇప్పటికే 8,000 మందికి పైగా సభ్యులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.