Plants Scream: మొక్కలకూ ప్రాణమున్నదని మరోసారి రుజువైంది. కూకటివేళ్లతో పెకిలిస్తే అవీ ఆక్రందనలు చేస్తాయి.. అల్ట్రా సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ధ్వనులను తొలిసారిగా రికార్డు చేసిన శాస్త్రవేత్తలు

Newdelhi, Apr 5: మొక్కలకు (Plants) కూడా ప్రాణం ఉంటుందని తెలిసిందే. అయితే, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మొక్కలు కూడా ‘ఆక్రందనలు’ (Plants Scream) చేస్తాయని పరిశోధకులు తాజాగా గుర్తించారు. కూకటి వేళ్లతో సహా పెకలించినప్పుడు, లేదా కాండాన్ని మధ్యలో నరికినప్పుడు మొక్కలు ఈ ‘ఆక్రందనలు’ చేస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. అల్ట్రా సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీల్లో ఉండే ఈ ధ్వనులు చిటికెలు వేసినట్టుగా ఉంటాయని, మనుషులకు వినబడవని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్‌ లోని టెల్ అవీవ్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.

