Human Tail Loss: కోతుల నుంచి వచ్చిన మనిషికి తోక ఎందుకు లేదు?? కారణాలను కనుగొన్న అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు

Newdelhi, Mar 1: 2.5 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం వరకూ కోతులకు (Monkeys) ఉన్నట్టే మనుషులకు కూడా తోకలు (Tails) ఉండేవట. అయితే, కాలక్రమేణా మనుషులు, గొరిల్లాలలో (Apes) తోకలు క్రమంగా కనుమరుగైనట్టు చెప్తారు. దీనికి గల కారణాలను అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు తాజాగా వివరించారు. డీఎన్‌ఏలో కొత్తగా చేరిన ఏఎల్‌యూవై (జంపింగ్‌ జీన్స్‌) అనే ప్రత్యేక జన్యువుల కారణంగానే మనుషుల్లో తోకలు పెరుగడం నిలిచిపోయిందని వాళ్లు తెలిపారు. ఇదేసమయంలో జంపింగ్‌ జీన్స్‌ లేకపోవడంతో కోతులు, ఎలుకలు, పిల్లుల వంటి జీవుల్లో తోకలు పెరుగడం అలాగే కొనసాగుతున్నట్టు వెల్లడించారు.

