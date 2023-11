Password: సైబర్‌ దాడులు పెరుగుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ బలహీన పాస్‌ వర్డ్‌ లనే వాడుతున్న యూజర్లు.. దేశంలో అత్యధికంగా యూజర్లు వాడుతున్న పాస్‌ వర్డ్‌ ఏమిటి??

Hyderabad, Nov 17: సైబర్‌ దాడులు (Cyber Attacks) పెరుగుతున్నప్పటికీ యూజర్లు (Users) ఇప్పటికీ బలహీన పాస్‌ వర్డ్‌ (Passwords) లనే వాడుతున్నట్టు తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. ‘123456’ అనే పాస్‌ వర్డ్‌ ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా కామన్‌ గా ఉపయోగిస్తున్నట్టు పాస్‌ వర్డ్‌ మేనేజ్‌ మెంట్‌ సొల్యూషన్‌ కంపెనీ ‘నార్డ్‌ పాస్‌’ తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. తమ లొకేషన్‌ ను తెలిపే పాస్‌ వర్డ్‌ లను కూడా యూజర్లు ఉపయోగిస్తున్నారు.ఈ జాబితాలో ‘ఇండియా@123’ అనేది జాబితాలో అన్నింటికంటే పైన ఉంది. అలాగే, ‘అడ్మిన్‌’ అన్న పాస్‌ వర్డ్‌ ను కూడా ఎక్కువమంది ఉపయోగిస్తున్నారు. ‘పాస్‌@123’, ‘పాస్‌ వర్డ్‌@123’ అన్నవి కూడా చాలా కామన్‌ గా కనిపిస్తున్నట్టు నివేదిక పేర్కొంది.

RBI New Rules on Loans: రుణాలపై కొత్త నిబంధనలు విధించిన ఆర్‌బిఐ, పర్సనల్‌ లోన్స్‌పై రిస్క్‌ వెయిట్ 25 పాయింట్లు పెంచిన రిజర్వ్ బ్యాంక్

NordPass has revealed its study of the 200 most common passwords in 2023. Is yours on the list? https://t.co/PwSMltOD4x

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) November 16, 2023