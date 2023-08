US Storms: అమెరికాను హడలెత్తిస్తున్న భీకర తుపాను, 2600 విమానాలు రద్దు, లక్షలాది ఇళ్లు, వ్యాపార సముదాయాలకు పవర్ కట్

Representative Image

అగ్రరాజ్యం అమెరికా (America)ను భీకర తుపాను వణికిస్తోంది. భీకర గాలులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షం, వడగళ్లతో యుఎస్ వణికిపోతోంది. తుపాను ధాటికి ఉత్తర అమెరికా అతలాకుతలమైంది. ఈ తుపాను తీవ్రతతో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా వేలాది విమానాలు రద్దయ్యాయి. పలు రాష్ట్రాల్లో పవర్‌ కట్‌ అయ్యింది. దీంతో లక్షల మంది ప్రజలు చీకట్లోనే మగ్గుతున్నారు.

తుఫానులు, హానికరమైన గాలులు, పెద్ద వడగళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉందని భవిష్య సూచకులు తూర్పు US అంతటా ప్రజలను హెచ్చరించినందున, బెదిరింపు వాతావరణం కారణంగా వాషింగ్టన్ DC ప్రాంతంలోని US ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సోమవారం తెల్లవారుజామున మూసివేయబడ్డాయి.మేరీల్యాండ్, వర్జీనియాలో దాదాపు 200,000 గృహాలు, వ్యాపారాలకు విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసింది. దక్షిణ మరియు మధ్య-అట్లాంటిక్ రాష్ట్రాల్లో 800,000 మంది వినియోగదారులు చీకటిలోనే ఉండిపోయారు.

సోమవారం అలబామా నుండి పశ్చిమ న్యూయార్క్ రాష్ట్రం వరకు 29.5 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు సుడిగాలి ప్రమాదానికి గురయ్యారని నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ తెలిపింది. ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉరుములతో కూడిన వర్షం కారణంగా న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్, ఫిలడెల్ఫియా, అట్లాంటా, బాల్టిమోర్‌లోని విమానాశ్రయాలలో విమానాలను బయలుదేరాలని ఆదేశించింది. తుఫానుల చుట్టూ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లను వీలైనంత వరకు రీరూట్ చేస్తున్నట్లు FAA తెలిపింది.

లైబ్రరీలు, మ్యూజియంలు, నేషనల్ జూ, కొలనులు మరియు వాషింగ్టన్ ప్రాంతంలోని ఇతర పురపాలక మరియు సమాఖ్య సేవలు కూడా ముందుగానే మూసివేయబడ్డాయి. US ఆఫీస్ ఆఫ్ పర్సనల్ మేనేజ్‌మెంట్ ఫెడరల్ ఉద్యోగులు మధ్యాహ్నం 3 గంటలలోపు బయలుదేరవలసి ఉంటుందని తెలిపింది. 2,600 కంటే ఎక్కువ US విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి, వీటిలో వాషింగ్టన్ రీగన్ నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో 102, వాషింగ్టన్ డల్లెస్‌లో 35 ఉన్నాయి. మరో 7,700 US విమానాలు ఆలస్యంగా నడిచాయి.