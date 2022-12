Cambodia Fire: క్యాసినోలో చెలరేగిన మంటలు, 10 మంది మృతి, 30 మందికి పైగా గాయాలు, ఇంకా లోపల పదుల సంఖ్యలో చిక్కుకున్న స్థానికులు, మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు రంగంలోకి హెలికాప్టర్లు

Poipet, DEC 29: కంబోడియాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం (Cambodia Fire) జరిగింది. పోయ్‌పెట్ లోని గ్రాండ్ డైమండ్ క్యాసినోలో (Grand Diamond Casino) మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో 10 మంది మరణించారు. మరో 30 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలో గాయపడ్డవారిని ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గతరాత్రి జరిగిన ప్రమాదంలో మంటలు అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఫైర్ సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు. దాదాపు ఎనిమిది గంటలు అయినప్పటికీ మంటలు అదుపులోకి రాలేదు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో క్యాసినోలో (Grand Diamond Casino) 400 మంది ఉన్నారని, అయితే పొగలు రావడంతో చాలా మంది బయటకు పరుగులు తీశారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

🇰🇭- Large Fire At The Grand Diamond City Hotel & Casino In Poipet, Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured. The Blaze Is Still Only About 70% Contained. pic.twitter.com/YnUIxFvuzG

— Belaaz News (@TheBelaaz) December 29, 2022