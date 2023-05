Congo Floods: కాంగోను ముంచెత్తిన భారీ వరదలు, 400 మందికి పైగా మృతి, వందల మంది గల్లంతు, ఊర్లకు ఊర్లు కొట్టుకుపోతున్న వీడియోలు బయటకు..

ఆఫ్రికా దేశమైన కాంగో (Congo)లో వరదలు (floods) బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఊర్లకు ఊర్లు కొట్టుకుపోయాయి. వరదలకు తోడు ఎక్కడికక్కడ కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. దక్షిణ కివు ప్రావిన్స్ భారీ వరదలకు అల్లాడుతోంది. ఇప్పటి వరకు 400 మందికిపైగా ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు దక్షిణ కివు ప్రావిన్స్ గవర్నర్‌ (South Kivu province) తియో గ్వాబిజే కాసీ (Theo Ngwabidje Kasi) వెల్లడించారు.

వందలమంది గల్లంతయ్యారని తెలిపారు. కివు లోయలో బురదలో మృతదేహాలు కూరుకుపోయినట్లు చెప్పారు. మృతదేహాలను వెలికితీసేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. ఈ విపత్తులో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.

More than 400 people are dead in DR Congo following devastating floods and landslides, including this woman's entire family. pic.twitter.com/bgGqpongQn

— DW News (@dwnews) May 8, 2023