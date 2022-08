Monkeypox: స్వలింగ సంపర్కులతో పడుకున్న కుక్కకు మంకీపాక్స్ వైరస్, వైద్యశాస్త్రంలో తొలి కేసుగా గుర్తించిన పరిశోధకులు

Monkeypox in India (Photo-ANI)

Paris, August 16: స్వలింగ సంపర్కుల నుండి కుక్కకు కూడా మంకీపాక్స్ వైరస్ సోకింది. తాజాగా ఫ్రెంచ్ పరిశోధకులు మనుషుల నుండి కుక్కకు మంకీపాక్స్ వైరస్ సంక్రమణ (Gay Couple's Dog Tests Positive For Monkeypox) జరిగిందని, ఇదే తొలి కేసని తెలిపారు. ఈ వివరాలను మెడికల్ జర్నల్ ది లాన్సెట్‌లో (the medical journal The Lancet) ప్రచురించారు. పారిస్‌లోని సోర్బోన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి వచ్చిన బృందం స్వలింగ సంపర్కులుగా మారిన ఇద్దరు పురుషులలో మంకీపాక్స్ వైరస్ కేసును గుర్తించారు. వారి 4 ఏళ్ల మగ ఇటాలియన్ గ్రేహౌండ్, మునుపటి వైద్య రుగ్మతలు లేని డాగ్ వైరస్‌తో గుర్తించబడింది.

అతని యజమానులు మంకీపాక్స్ లక్షణాలను చూపించిన పన్నెండు రోజుల తర్వాత కుక్క కూడా మంకీపాక్స్ వైరస్ (Human To Animal Transmission ) బారీన పడింది. స్వ‌లింగ సంప‌ర్కుల్లో లాటినో మ‌నిషికి స్కిన్ అల్స‌ర్ ఉంది. అయితే అత‌ని వ‌ద్ద ప‌డుకుంటున్న ఆ కుక్క‌కు వైర‌స్ సోకిన‌గ్లు గుర్తించారు. లాటినో మ‌నిషి, కుక్క నుంచి మంకీపాక్స్ వైర‌స్ డీఎన్ఏను సేక‌రించి వాటిని ప‌రీక్షించారు. ఆ ఇద్ద‌రి వ‌ద్ద ఉన్న వైర‌స్‌లో hMPXV-1 ఉన్న‌ట్లు తేల్చారు. దీన్ని B.1 లీనియేజ్‌గా గుర్తించారు. దీని ద్వారా వైర‌స్ మ‌నిషి నుంచి కుక్క‌కు వ్యాపించిన‌ట్లు నిర్ధారించారు.వారిద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ సహజీవనం కొనసాగిస్తున్నారు.

అమెరికాను వణికిస్తున్న మంకీపాక్స్, ప‌బ్లిక్ హెల్త్ ఎమ‌ర్జెన్సీగా ప్రకటించిన బైడెన్ సర్కారు, అమెరికాలో సుమారు 6600 కేసులు న‌మోదు

పురుషులతో కలిసి నిద్రిస్తున్న కుక్క పొత్తికడుపుపై ​​తెల్లటి చీముతో ఎరుపు, లేత గడ్డలు మరియు ఆసన చర్మపు పుండుతో సహా మ్యూకోక్యుటేనియస్ (విలక్షణమైన చర్మం మరియు శ్లేష్మ పొర రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది) గాయాలను పరిశోధకులు గుర్తించారు. అయితే కుక్క చర్మం మరియు శ్లేష్మ పొర గాయాలు అలాగే ఆసన మరియు నోటి ద్వారా ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నామని పరిశోధకులు తెలిపారు. మానవులతో సన్నిహితంగా ఉండటం లేదా గాలిలో ప్రసారం చేయడం ద్వారా ఈ వైరస్ వచ్చిందా లేదా అనే దానిపై కూడా పరిశోధనలు జరగాలని తెలిపారు.మా పరిశోధనలు మంకీపాక్స్ వైరస్-పాజిటివ్ వ్యక్తుల నుండి పెంపుడు జంతువులను వేరుచేయవలసిన అవసరంపై చర్చను రేకెత్తిస్తుందని వారు అన్నారు.