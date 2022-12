Kabul, Dec 20: పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని, పాకిస్థాన్ తెహ్రీక్-ఏ-ఇన్సాఫ్ చీఫ్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఓ మహిళతో 'సెక్స్ కాల్' రికార్డింగ్ ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ కావడంతో కొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. నివేదికల ప్రకారం, ఒక మహిళతో ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆడియో లీక్ వైరల్ అవుతోంది. పిటిఐ ఛైర్మన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఒక మహిళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు కాల్ రికార్డింగ్‌లో తెలుస్తోంది.

వచ్చే ఏడాది పాకిస్థాన్‌లో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారిన కాల్ రికార్డింగ్‌పై దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆడియో క్లిప్‌లోని మహిళ తన "ప్రైవేట్ పార్ట్‌లు నొప్పితో ఉన్నాయి" కాబట్టి అతన్ని కలవలేనని చెప్పింది.

ఆమె ఆరోగ్యం అనుమతిస్తేనే మరుసటి రోజు అతన్ని కలవడానికి ప్రయత్నిస్తానని ఆ మహిళ ఖాన్‌తో చెప్పింది. దీనికి ఖాన్ స్పందిస్తూ, "నా కుటుంబం, పిల్లలు వస్తున్నందున ఇది సాధ్యమేమో చూస్తాను. వారి సందర్శన ఆలస్యం కావచ్చు. రేపు మీకు తెలియజేస్తాను" అని చెప్పాడు.

