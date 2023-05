US Mass Shooting Incident: కాల్పులతో దద్దరిల్లిన అమెరికా.. నిందితుడు సహా 9 మంది దుర్మరణం.. కనిపించిన వారిపై తుపాకీతో కాల్పుల జరిపిన నిందితుడు.. పోలీసుల ఎదురు కాల్పుల్లో హతం

Newyork, May 7: అమెరికాలో (America) తుపాకీ సంస్కృతి వెర్రితలలకు పోతున్నది. కాల్పులతో అగ్రరాజ్యం మరోసారి కలకలం రేగింది. టెక్సాస్ (Texas) రాష్ట్రంలో ఆలెన్ నగరంలోని ఓ షాపింగ్ మాల్‌ (Shopping Mall) సమీపంలో శనివారం ఓ వ్యక్తి విచక్షణా రహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది అమాయకులు మరణించగా మరో ఏడుగురు గాయాలపాలయ్యారు. దీంతో ఆగంతకుడు మరింతగా రెచ్చిపోతుండగా అప్పటికే అక్కడ ఉన్న ఓ పోలీసు అధికారి నిందితుడిపై ఎదురు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో నిందితుడు అక్కడికక్కడే హతమయ్యాడు. నిందితుడు ఫుట్‌పాత్‌పై నడుస్తూ కనిపించిన వారిపై కాల్పులకు తెగబడ్డట్టు ప్రత్యక్షసాక్షి ఒకరు తెలిపారు. గాయపడ్డవారిలో చిన్నారులు కూడా ఉన్నట్టు సమాచారం.

At least nine people are hospitalized after a mass shooting at a mall in Allen, Texas. The suspect - who was wearing tactical gear - was killed by police who were in the area on an unrelated call. Police are holding on sharing the number of fatalities. https://t.co/JIQ27xe9Ow

