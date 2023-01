Pakistan Flour Crisis: గోధుమ పిండి కోసం విలవిలలాడుతున్న పాకిస్తాన్, దాయాది దేశంలో ముదిరిన ఆర్థిక సంక్షోభం, ప్రమాదకర స్థాయిలో పడిపోతున్న విదేశీ మారక నిల్వలు

Lahor, Jan 10: దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ రోజు రోజుకు ఆర్థిక సంక్షోభంలో (Pakistan Flour Crisis) కూరుకుపోతోంది. దేశంలో విదేశీ మారక నిల్వలు(Forex reserves) ప్రమాదకర స్థాయిలో పడిపోయాయి. ప్రస్తుత్తం అవి 5.8 బిలియన్ల డాలర్లకు తగ్గి, ఎనిమిదేళ్ల కనిష్ఠానికి చేరాయి.ఈ నిల్వలు మూడు వారాల దిగుమతులకే సరిపోనున్నాయని సెంట్రల్ బ్యాంక్‌ ఆప్‌ పాకిస్థాన్‌ నివేదిక వెల్లడిస్తోంది.

ఖైబర్ పన్తున్ఖ్వా, సింధ్, బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్సులలోని అనేక ప్రాంతాలలో గోధుమల కొరత, తొక్కిసలాటలతో దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పాకిస్తాన్ తన అత్యంత ఘోరమైన పిండి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.

మార్కెట్‌లో ఇప్పటికే సరఫరాలో తక్కువ ఉన్న పిండి బస్తాలను పొందడానికి ప్రతిరోజూ పదివేల మంది గంటలు పాటు అక్కడ ఎదురుచూస్తున్నారు.మినీ ట్రక్కులు, వ్యాన్‌లలో సాయుధ గార్డులతో కలిసి పిండి పంపిణీ చేస్తున్నప్పుడు వాహనాల చుట్టూ ప్రజలు గుమిగూడి ఒకరినొకరు తోసుకోవడంతో గందరగోళ దృశ్యాలు తరచుగా కనిపిస్తాయి. పిండి వ్యాపారులు, స్థానికలు మధ్య అనేక ఘర్షణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

కత్తిపోటుకు గురైన జైర్‌ బోల్సోనారో, పొత్తికడుపు భాగంలో నొప్పితో యూఎస్ ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు ట్వీట్ చేసిన బ్రెజిల్‌ మాజీ అధ్యక్షుడు

పాకిస్తాన్‌లో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం మధ్య గోధుమలు, పిండి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయని (prices skyrocket amidst wheat shortage) ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ నివేదించింది.కరాచీలో కిలో పిండిని కిలో రూ.140 నుంచి రూ.160కి విక్రయిస్తున్నారు. ఇస్లామాబాద్‌, పెషావర్‌లలో 10 కిలోల పిండిని కిలో రూ.1,500కు విక్రయిస్తుండగా, 20 కిలోల పిండిని రూ.2,800కు విక్రయిస్తున్నారు. పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌లోని మిల్లు యజమానులు కిలో పిండి ధరను రూ.160కి పెంచారు.

Here's Videos

Food crisis in Pakistan, allegedly a poor Pakistani crushed to death trying to get wheat

#Pakistan is facing its worst ever #FlourCrisis with parts of the country reporting shortage of wheat and stampedes reported from several areas in #KhyberPakhtunkhwa, #Sindh and #Balochistan provinces.#PakistanEconomy #PMshehbazsharif @kayjay34350 @bdun53 @InsightGL pic.twitter.com/u2qeXvZqIf

— Mahar Naaz (@naaz_mahar) January 10, 2023