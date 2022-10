థాయిలాండ్‌లోని (Thailand Shooting)నార్త్ఈస్ట్ర‌న్ ప్రావిన్సులోని చిల్డ్ర‌న్ డే కేర్ సెంట‌ర్‌లో కాల్పుల ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. కాల్పుల్లో సుమారు 31 మంది మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. మ‌ర‌ణించిన‌వారిలో చిన్నారులు, పెద్ద‌లు ఉన్న‌ట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సామూహిక కాల్పుల‌కు పాల్ప‌డింది ఓ మాజీ పోలీసు ఆఫీస‌ర్ అని తేల్చారు. అత‌ని కోసం గాలింపు చేప‌ట్టారు. సాయుధుడిని ప‌ట్టుకోవాల‌ని ప్ర‌ధాని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాగా 2020లో ఓ సైనికుడు ఓ ప్రాపర్టీ విష‌యంలో కాల్పులు జ‌రిపాడు. ఆ కాల్పుల్లో 29 మంది మ‌ర‌ణించారు. 57 మంది గాయ‌ప‌డ్డారు.

At least 20 people have been killed in a mass shooting in a northeastern province of Thailand, a police spokesperson said pic.twitter.com/qlA7xZsdBA

