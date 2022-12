Vladimir Putin Health: ఆందోళనకరంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆరోగ్యం, చేతులు పర్పుల్‌ రంగులోకి మారిపోయాయని వార్తలు, తాజాగా మెట్ల మీద నుంచి జారిపడటంతో విరిగిపోయిన తుంటి ఎముక

Russian President Vladimir Putin. (Photo credits: PTI)

Mumbai, December 5: రష్యా అధక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ ఈ మధ్య చాలాకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. పుతిన్‌ ఆరోగ్యంపై (Vladimir Putin Health) అంతర్జాతీయ మీడియాలో వార్తలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా మాస్కోలోని తన అధికారిక నివాసంలో మెట్లపై నుంచి జారిపడినట్లు న్యూయార్క్‌ పోస్టు వెల్లడించింది. మెట్లు దిగుతుండగా కాలుజారీ ఐదు మెట్లకు కింద పడిపోయినట్లు (Vladimir Putin Falls Down Stairs) తెలిపింది. దీంతో 70 పుతిన్‌ తుంటి ఎముక విరిగిపోయినట్లు పేర్కొన్నది.

దీనికారణంగా అతని ప్రమేయం లేకుండానే మలమూత్ర విసర్జన జరుగుతుందని, ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు తన కథనంలో తెలిపింది. అయితే దీనిపై క్రెమ్లిన్‌ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఇప్పటికే పుతిన్‌ చేతులు పర్పుల్‌ రంగులోకి మారిపోయాయని, గత కొంతకాలంగా క్యాన్సర్‌తో (Soils Himself While Continuing To Suffer From Cancer) బాధడుతున్నారని ఇలా రష్యా అధ్యక్షుడి ఆరోగ్యంపై వరుసగా వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి.

ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ రష్యా అధ్యక్షుడిని అంగరక్షకులు సోఫాలో ఉంచడానికి సహాయం చేసారని, అతని వ్యక్తిగత వైద్యులు అతనికి సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తారని పేర్కొన్నారు.ఈ క్రమంలో పుతిన్ తన కోకిక్స్‌ను గాయపరిచాడని ఛానెల్ పేర్కొంది.అయితే, "సంఘటన" ఉన్నప్పటికీ గురువారం మాస్కోలో జరిగిన యువ శాస్త్రవేత్తల సమావేశంలో పుతిన్ హాజరై మాట్లాడారు.

వైరల్ క్లెయిమ్ అతను "జీర్ణశయాంతర ప్రేగు యొక్క ఆంకాలజీతో బాధపడుతున్న కారణంగా ఈ సంఘటన జరిగిందని సూచించింది, దాని ఫలితంగా అతను ఇప్పటికే జీర్ణక్రియతో తీవ్రమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాడని న్యూస్ పేర్కొంది. ఇక ఈ వారం ప్రారంభంలో, కజకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు కాసిమ్-జోమార్ట్ టోకయేవ్‌తో జరిగిన సమావేశంలో పుతిన్ పాదాలు మెలితిప్పినట్లు కనిపించాయి. ఇది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధికి సంకేతమని అనేక వాదనలు సూచించాయి.