Mumbai, March 26: ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం షావోమీ నుంచి కంపెనీ మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు (Xiaomi EV) రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ షావోమీ ఎస్‌యూ7 ఈవీ కారును బార్సిలోనాలో మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ 2024లో ప్రదర్శించింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు లాంచ్ కాలేదు. ఎస్‌యూవీ 7 కారు రాకముందే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ 7 (Xiaomi Su7) కారు ధరకు సంబంధించి వివరాలను కంపెనీ సీఈఓ లీ జున్ రివీల్ చేశారు. ఈ కారు ధర సీఎన్‌వై 500,000 (సుమారు రూ. 57,93,508) కన్నా తక్కువ ధర ఉంటుందన్నారు. షావోమీ ఎస్‌యూవీ 7 కారు లుక్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండటమే కాదు.. అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు. ఆసక్తిగల కొనుగోలుదారులు ఈవీ కారు అధికారిక ధరల శ్రేణిని ప్రకటించిన తర్వాత ఆర్డర్లను ప్రారంభించనున్నట్టు తెలిపారు.

Woke up this morning feeling electric!⚡︎ I'm thrilled to announce that Xiaomi SU7 launches in our domestic market on Thursday, March 28th! Let's #DrivingForward together! pic.twitter.com/W7y7mlvxH9

— Lei Jun (@leijun) March 25, 2024