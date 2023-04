Pushpa-2: చీరకట్టులో అపర కాళికలా అల్లు అర్జున్... పుష్ప-2లో బన్నీ లుక్ బీభత్సం.. రౌద్రం ఉట్టిపడేలా లుక్

Hyderabad, April 8: పుష్ప-2 ద రూల్ హవా మొదలైంది. నిన్న వేర్ ఇజ్ పుష్ప అంటూ రిలీజ్ చేసిన టీజర్ యూట్యూబ్ రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తుండగా.. తాజాగా చీరకట్టులో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఉన్న తీరు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. ఆ పిక్ చూస్తేనే పుష్ప-2లో బన్నీ పాత్ర తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కాళీమాత అవతారాన్ని తలపించే వేషధారణతో అల్లు అర్జున్ లుక్ బీభత్సంగా ఉంది.

Pushpa 2 Teaser Video: అడవిలో పులి ముందు నుంచి పుష్ప రాజ్‌, పుష్ప 2 టీజర్‌ వచ్చేసింది, పులి రెండడుగులు వెనక్కి వేసిందంటే పుష్ప వచ్చాడని అర్థమంటూ.

